2 yılda 53 milyon euroluk satış

Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibine gönderen Galatasaray, son iki sezonda transferden büyük gelir elde etti.
53 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ
UEFA'nın finansal fair play kriterleri çerçevesinde transferde dengeli hareket etmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda futbolcu satışı ve kiralamasından 53 milyon euro geliri kasasına koydu.
SON İKİ SEZONDAKİ TRANSFERLER
Galatasaray'ın son iki sezonda bonservis ve kiralamadan gelir elde ettiği futbolcular şunlar:
Ndiaye - Stoke City - 16.000.000 euro
Bruma - Leipzig - 13.250.000 euro
Rodrigues - Al Ittihad - 9.000.000 euro
Gomis - Al Hilal - 6.000.000 euro
Cavanda - Standard Liege - 2.900.000 euro
Podolski - Vissel Kobe - 2.600.000 euro
Semih Kaya - Sparta Prag - 2.000.000 euro
Carole - Strasbourg - 1.100.000 euro
Cenk Gönen - Malaga - 200.000 euro
TERİM'İN TRANSFER LİSTESİ
Rakiplerinin aksine ocak ayı transfer döneminde henüz takviye yapmayan Galatasaray'da, Rodrigues'ten elde edilen gelirin ardından çalışmalar hız kazandı.
Yönetime alınacak futbolcuların listesini veren teknik direktör Fatih Terim'in stoper, orta saha, kanat ve 2 forvet transferi istediği öğrenildi.
İşte listedeki bazı isimler: Alan Carvalho, Mangala, Trezeguet, Philippe Sandler, Michy Batshuayi, Fernando Llorente, Demba Ba
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