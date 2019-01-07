2 yılda 53 milyon euroluk satış

Eren Derdiyok'la yola devam etmeyeceğini açıklayan G.Saray, 2 forvet transferi yapacak. Alan'la prensipte anlaşan Cimbom, Michy Batshuayi'yi de kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

İtalyan basını, Roma'nın Oğuzhan Özyakup için 10 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.

Cardoso: Emre yalan söylediyse benim için öldü

Galatasaray'dan 1.4 milyon euro (8.5 milyon TL) alacağı bulunan Eren Derdiyok, parasını almak için TFF'ya başvuruda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, parası ödenmezse serbest kalacak.

Danimarka basını, Kopenhag forması giyen Robert Skov için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.

Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz'in transferi için Fenerbahçe'nin son teklifi 2.4 milyon euro.

Burak ve Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek bölgesi için 2 isim üzerinde duran yönetim, Vida'nın satılması durumunda defansa da takviye yapacak.

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına Rodrigues'i gönderen sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda transferden 53 milyon euro gelir elde etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri'ne katıldı. Yanal, hakemlerle bir süre sohbet etti.

1 Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde Eren Derdiyok'la yola devam etmeyeceğini açıklayan G.Saray, 2 forvet transferi yapacak. Alan'la prensipte anlaşan Cimbom, Michy Batshuayi'yi de kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

2 Fenerbahçe'nin istediği Danimarkalı golcü Danimarka basını, Kopenhag forması giyen Robert Skov için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.

3 Cardoso: Emre yalan söylediyse benim için öldü İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, takımında krize yol açtı.

4 Fenerbahçe'nin Serdar Aziz teklifi Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz'in transferi için Fenerbahçe'nin son teklifi 2.4 milyon euro.

5 Eren Galatasaray'ı TFF'ye şikayet etti Galatasaray'dan 1.4 milyon euro (8.5 milyon TL) alacağı bulunan Eren Derdiyok, parasını almak için TFF'ya başvuruda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, parası ödenmezse serbest kalacak.

6 Brahim Diaz R.Madrid'e transfer oldu Manchester City'nin genç orta saha oyuncusu Brahim Diaz, 2025'e kadar Real Madrid forması giyecek.

7 Oğuzhan için Roma'dan teklif İtalyan basını, Roma'nın Oğuzhan Özyakup için 10 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.

8 F.Bahçe'nin yeni Tolgay teklifi Fenerbahçe yönetiminin, Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 2.5 milyon euroluk yeni bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

9 Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler Burak ve Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek bölgesi için 2 isim üzerinde duran yönetim, Vida'nın satılması durumunda defansa da takviye yapacak.