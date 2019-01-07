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2 yılda 53 milyon euroluk satış

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına Rodrigues'i gönderen sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda transferden 53 milyon euro gelir elde etti.

2 yılda 53 milyon euroluk satış
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Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibine gönderen Galatasaray, son iki sezonda transferden büyük gelir elde etti.

53 MİLYON EURO KASAYA GİRDİ

UEFA'nın finansal fair play kriterleri çerçevesinde transferde dengeli hareket etmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, son iki sezonda futbolcu satışı ve kiralamasından 53 milyon euro geliri kasasına koydu.

SON İKİ SEZONDAKİ TRANSFERLER

Galatasaray'ın son iki sezonda bonservis ve kiralamadan gelir elde ettiği futbolcular şunlar:

Ndiaye - Stoke City - 16.000.000 euro
Bruma - Leipzig - 13.250.000 euro
Rodrigues - Al Ittihad - 9.000.000 euro
Gomis - Al Hilal - 6.000.000 euro
Cavanda - Standard Liege - 2.900.000 euro
Podolski - Vissel Kobe - 2.600.000 euro
Semih Kaya - Sparta Prag - 2.000.000 euro
Carole - Strasbourg - 1.100.000 euro
Cenk Gönen - Malaga - 200.000 euro

TERİM'İN TRANSFER LİSTESİ

Rakiplerinin aksine ocak ayı transfer döneminde henüz takviye yapmayan Galatasaray'da, Rodrigues'ten elde edilen gelirin ardından çalışmalar hız kazandı.

Yönetime alınacak futbolcuların listesini veren teknik direktör Fatih Terim'in stoper, orta saha, kanat ve 2 forvet transferi istediği öğrenildi.

İşte listedeki bazı isimler: Alan Carvalho, Mangala, Trezeguet, Philippe Sandler, Michy Batshuayi, Fernando Llorente, Demba Ba

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