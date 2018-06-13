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20 Dünya Kupası'nda 29 gol kralı

Dünya Kupası tarihinde bugüne dek 29 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı.

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Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaşırken, bu, bir kupada bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu.

1962 Şili ise 4 golle, gol krallığını elde eden futbolcuların en kısır kupası olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu dörder golle ilk sırayı paylaştı. 1962 Şili ayrıca en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkati çekti.

 İLK KRAL STABİLE

Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı Arjantinli Guillermo Stabile oldu. Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı alırken, 1934'de Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.

 BREZİLYA'DAN 5 GOL KRALI

Tüm Dünya kupalarına katılan tek ülke olan Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti.

Geride kalan 20 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 29 futbolcu gol krallığı sevinci yaşarken, Brezilya 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar 3 futbolcuyla ikinci, Arjantin, Macaristan ve İtalya ise ikişer futbolcuyla üçüncü sırada yer aldı.

Birer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar:

Çekoslovakya, Fransa, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, İngiltere, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya.

 PELE VE MARADONA BAŞARAMADI

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı. Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken, gol krallığına ulaşamadı.

Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı. Kupanın son gol kralı ise 6 golle Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu James Rodrigez oldu.

DÜNYA KUPASI VE GOL KRALLARI

Geride kalan 20 Dünya Kupası'nda gol krallığına ulaşan futbolcular ve attıkları gol sayıları şöyle:

Kupa

Futbolcu

Ülkesi

Gol

1930

Guillermo Stabile

Arjantin

8

1934

Oldrich Nejedly

Çekoslavakya

5

1938

Leonidas

Brezilya

7

1950

Ademir

Brezilya

9

1954

Sandor Kocsis 

Macaristan

11

1958

Just Fontaine

Fransa

13

1962

Garrincha

Brezilya

4
 

Vava

Brezilya

4
 

Valentin Ivanov

SSCB

4
 

Leonel Sanchez

Şili

4
 

Florian Albert

Macaristan

4
 

Drazan Jerkovic

Yugoslavya

4

1966

Eusebio

Portekiz

9

1970

Gerd Müller

Almanya

10

1974

Grzegorz Lato

Polonya

7

1978

Mario Kempes

Arjantin

6

1982

Paolo Rossi

İtalya

6

1986

Gary Lineker

İngiltere

6

1990

Salvatore Schillaci

İtalya

6

1994

Hristo Stoichkov 

Bulgaristan

6
 

Oleg Salenko

Rusya

6

1998

Davor Suker

Hırvatistan

6

2002

Ronaldo

Brezilya

8

2006

Miroslav Klose

Almanya

5

2010

Wesley Sneijder

Hollanda

5
 

Thomas Müller

Almanya

5
 

David Villa

İspanya

5
 

Diego Forlan

Uruguay

5
    2014     James Rodrigez      Kolombiya      6
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