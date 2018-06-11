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20 Dünya Kupası'nı 37,5 milyon seyirci izledi

Dünya Kupası finallerinde bugüne dek yapılan 20 organizasyonu toplam 37 milyon 500 bin 713 kişi izledi.

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Finallerde toplam 836 maç oynanırken, karşılaşma başına seyirci ortalaması da 44 bin 857 oldu.   

EN ÇOK SEYİRCİ ABD'DE

ABD'de 1994'te yapılan dünya kupası finalleri, toplam 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlenerek, en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi izledi.   

İtalya'da 1934'te yapılan organizasyon ise 363 bin kişiyle, en az taraftar çeken şampiyona olarak dikkati çekti. Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az kişinin izlediği organizasyon oldu.

Brezilya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı ise 3 milyon 429 bin 876 kişi (ortalama 53 bin 592) yerinden takip etti.

20 KUPA VE SEYİRCİ SAYILARI

Yapılan 20 Dünya Kupası finalleri ve seyirci sayıları şöyle:   

Dünya Kupası

Maç

Seyirci

Ortalama

1930 Uruguay

18

590549

32808

1934 İtalya

17

363000

21353

1938 Fransa

18

375700

20872

1950 Brezilya

22

1045246

47511

1954 İsviçre

26

768607

29562

1958 İsveç

35

819810

23423

1962 Şili

32

893172

27912

1966 İngiltere

32

1563135

48848

1970 Meksika

32

1603975

50124

1974 B.Almanya

38

1865753

49099

1978 Arjantin

38

1545791

40679

1982 İspanya

52

2109723

40572

1986 Meksika

52

2394031

46039

1990 İtalya

52

2516215

48389

1994 ABD

52

3587538

68991

1998 Fransa

64

2785100

43517

2002 G.Kore-Japonya

64

2705197

42269

2006 Almanya

64

3359439

52491

2010 Güney Afrika

64

3178856

49670
2014 Brezilya  64  3429876 53592

TOPLAM

836

37500713

44857


 REKOR MARACANA'DA

Dünyanın en büyük stadı olan Brezilya'daki Maracana Stadı, Dünya Kupası finallerinde de önemli bir yere sahip.  

Brezilya'da 1950 yılında yapılan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 199 bin 854 kişinin izlediği bu karşılaşma, bir Dünya Kupası maçında en çok seyirci çeken maç olarak tarihe geçmişti.

Aynı Dünya Kupası'ndaki Brezilya-İspanya maçını 152 bin 772, Brezilya-Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi izledi. Maracana Stadı'nda oynanan bu iki karşılaşma Brezilya-Uruguay maçından sonra en çok seyirci toplayan karşılaşmalar olarak dikkati çekti.

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