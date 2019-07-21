20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda tarihi başarı

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye U20 Atletizm Takımı, Boras’tan 10 madalya ile ayrıldı. 4 günlük şampiyonada gelen 10 madalyanın 7’sini son gün kazanan ay yıldızlılar, kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye’nin iki 17, iki de 18 yaşında genç atletten oluşan dörtlüsü, 4x400 metre erkekler yarışında Çekya ve İspanya’nın önünde şampiyonluğa uzandı.

BAYRAK YARIŞINDA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Finale 7 numaralı kulvarda Oğuzhan Kaya ile başlayan Türkiye, ilk bayrak değişimini ikinci yaptıktan sonra Kubilay Ençü ve Berke Akçam ile zirveden kopmadı. Son değişimde bayrağı teslim alan İlyas Çanakçı son düzlüğe girerken, Fransa, İtalya, Çekya ve İspanya kendisinin önünde yer aldı. Ancak inanılmaz bir atak yapan İlyas, tüm rakiplerini geçip çizgiye ilk sırada ulaştı. Ay yıldızlı dörtlü, 3:08.34 ile şampiyonluğu alırken, hem iki yıl önce bu şampiyonada kırılan U20 Türkiye rekorunu bir buçuk saniye indirdi; hem de Avrupa’da bu yılın en iyi U20 yaş grubu derecesini yaptı.

AVRUPA'DA 10 MADALYA

Türkiye, son yarışta gelen bu madalyayla şampiyonayı 10 madalya ile tamamladı. Madalya sıralamasında Britanya, İtalya, Hollanda ve Ukrayna’nın arkasında beşinci olan Türkiye; Almanya, İspanya, ev sahibi İsveç, Fransa ve Polonya gibi atletizm devlerini geride bıraktı.

Boras 2019’da Türkiye’nin elde ettiği madalyalar şu şekilde:

ALTIN MADALYA

10 bin metre yürüyüş - Meryem Bekmez

3 bin metre su engelli - Murat Yalçınkaya

4x400 metre takımı - Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı

GÜMÜŞ MADALYA

5 bin metre - Ayetullah Aslanhan

10 bin metre yürüyüş - Evin Demir

Gülle atma - Pınar Akyol

Disk atma - Özlem Becerek

BRONZ MADALYA

3 bin metre - Ömer Amaçtan

Gülle atma - Alperen Karahan

1500 metre - Tuğba Toptaş