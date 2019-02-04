20 yıl boyunca herkesi dolandıran futbolcu: C.Kaiser

Fitbol Dergisi, Şubat ayı sayısında dünya futbolunun gelmiş gelmiş en büyük dolandırıcısını kaleme aldı.

İşte Carlos Kaiser'in ilginç kariyeri:

2 Nisan 1963’te Rio’da doğdu. Ailesi ondaki futbol yeteneğini gördü. Botofago’dan bir yetenek avcısı onu keşfetti.

Ev içinde baskı gördü ve futbola yöneldi. Yetenekliydi ama oyunu oynamayı sevmiyordu. Buna karşın futbolcuların şaşaalı hayatı hep hoşuna gidiyor; onu etkiliyordu. Profesyonel futbolcu oldu ama 20 yıllık kariyeri boyunca ayağına maç sırasında hiç top değmedi. Brezilya’nın en önemli kulüplerinde hep kadroda yer aldı. Ancak saha içi performansını kimse gözlemleyemedi.Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, Fluminense gibi takımların antrenman eşofmanlarını giyme keyfi yaşadı. Maç kavramı ise ona göre değildi.

Günümüzde şirketlerde ‘Koridor sicili’ olarak bilinen (Çalıştığı kurumda sahip olduğu repütasyon şeklinde tanımlayabiliriz) insanlarla ilişki kurma yetisi, onun alamet-i farikası oldu. Hep sevildi. Takıma saha içinde ne verdiği hiç konuşulmadı; pozitif enerjisi dile getirildi. İnsanları ikna kabiliyeti onun özel gücü oldu.

Peki nasıl oldu da 1 dakika oynamadan bu hayatı sürdürebildi? Öncelikle kontrat imzaladığı her takımda 1 hafta içinde büyük bir sakatlık yaşadı (En azından öyle söyledi). Bir keresinde bir türlü iyileşmeyen sakatlıkları için kampa büyücü dahi çağrıldı. (Elbette fayda etmedi) Daha önemlisi başkandan, malzeme görevlisine herkesle hep en yakın arkadaş seviyesinde olmayı başardı.

Bangu forması giydiği dönemde bir maçta, teknik adam onu oyuna almak istedi ama ne mümkün. Tribün önünde ısınırken, taraftarlarla kavga etti ve oyuna dahil olamadan kırmızı kartla müsabaka dışı kaldı. Maç sonrası başkana gidip “Size, bana, takıma küfür ettiler. Sizi küçük yaşta kaybettiğim babama benzetiyorum. Dayanamadım, saldırdım” dedi. Başkan ağlamaklı oldu... Kurtardı yine paçayı Carlos, hatta sözleşmesi bile uzatıldı.

Anlaşıldığı üzere 80’ler ve 90’larda birçok önemli takımı dolaşıp hiç top oynamadan para kazanan Carlos, bir Hollywood filmine konu olacak günler geçirdi Brezilya semalarında. Ülkede ‘sahtekar’ fısıltısı kulaktan kulağa yayıldı da Carlos’a hiç sirayet etmedi. Brezilyalı futbol adamı Renato Gaúcho onu “Hiç oynamamış en büyük futbolcu” olarak tanımlıyor. Eski takım arkadaşları ise ‘tanıdığımız en etkileyici insan’ şeklinde sıfatlandırıyor.

Kişisel operasyonunu büyük bir titizlikle işleyen Carlos, medya ile ilişkilerini de hep en üst düzeyde tuttu. O zamanlar internetin olmamasının da avantajını kullanarak, yalanlar ağını tüm istediği şekilde tüm haberlere yaymayı başardı. Karda yürüdü de izini hiç belli etmedi Carlos. Hikayesi adeta bir film senaryosundan fırlamış gibiydi.

"BEN SADECE EĞLENMEK İSTEDİM"

Brezilya efsanesi Bebeto, durumu şu sözlerle açıklamakta: “Konuşmasına izin verirseniz bu yeterli olurdu. Sizi etkilerdi. Bundan kaçınamazdınız."

Carlos ile bir dönem aynı takımda forma giyen Anastacio ise hem oyunu sevmeyen hem de her zaman oyunun içinde kalan ‘sahtekar kralı’ kelimeleri ile özetliyor aslında: “Tek istediği futbolcuların yaşadığı muhteşem hayatı yaşamaktı. Ancak bunları yaparken futbolcu olarak anılmayı ve sorumluluk almayı istemiyordu.'' Şunlar da kendi sözleri: “Oynamadım. Gerçekten hiç oynamadım. Çünkü oynamak istemedim. Ben sadece eğlenmek istedim.” Daha ne desin ki...

Carlos Kaiser, şimdilerde spor antrenörlüğü yapıyor ve sporcu adaylarını eğitiyor. Ya da en azından biz öyle biliyoruz.

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