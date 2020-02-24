20 yıl sonra Kadıköy'de kaybeden kadro

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Maça iyi başlayamamasına rağmen Kruse'nin penaltı golüyle öne geçen ev sahibi ekip, Donk, Falcao ve Onyekuru'nun gollerine engel olamayınca sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Ali Koç ile F.Bahçeli taraftarlar arasında kavga - VİDEO
Ezeli rakibine tam 20 yıl sonra Kadıköy'de yenilen sarı-lacivertlilerde, taraftarların oyunculara, yönetime ve teknik direktörü yoğun tepkisi vardı.
Samandıra Tesisleri'ne gelen takım otobüsünü taşlayan taraftarlar, Ersun Yanal'ı ve Ali Koç'u istifaya davet etti.
SİYAH BANT
Kızgın taraftarlar, 90 dakika boyunca tel tel dökülen futbolcuların ise gözlerine siyah bant çekerek tepkilerini dile getirdi.