20 yıl sonra Kadıköy'de kaybeden kadro

Kendisine küfreden taraftarların üzerine atlayan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un yeni videosu çıktı. Görüntülerde Koç'un koridorda adeta çılgına döndüğü görülüyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda alınan 3-1'lik galibiyet sonrasında şampiyonluğa daha yakın olduklarını söyledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 25. haftasında Roma, konuk ettiği Lecce'yi 4-0 yenerken, 4 maçtır süren galibiyet hasretini de bitirdi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini FB TV ekranlarından canlı olarak aktaran spikerler, Onyekuru'nun attığı gol sonrası adeta yıkıldı.

5

Uşakspor takım otobüsüne saldırı

Eyüpspor ile Uşakspor'un oynadığı maçın ardından stadyumdan ayrılıp Uşak’a hareket eden takım ve taraftar otobüsleri şüpheli şahısların taşlı saldırısına uğradı.