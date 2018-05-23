2017-2018 sezonunun en iyi 11'i

Spor Toto Süper Ligi 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu.
Kralspor editörleri olarak, 4 takımın son haftaya kadar şampiyonluk yarışı verdiği bu unutulmaz sezonda en iyi performansı gösteren futbolculardan bir 11 kurduk.
SEZONUN EN İYİ 11'İ
Muslera
Mariano
Pepe
Epureanu
Nagatomo
Fernando
Giuliano
Rodrigues
Babel
Talisca
Gomis
YILIN BİDONU LENS
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en iyi ismi olan Jeremain Lens, Beşiktaş'ta ise adeta hayal kırıklığı yarattı.
Kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Hollandalı futbolcu, yılın bidonu (beklentileri karşılayamayan, en kötü futbolcu) seçildi.
YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM
Yılın teknik direktörü ise büyük maç kazanamayan Tudor'dan devraldığı Galatasaray'ı, aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim oldu.