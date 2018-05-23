2017-2018 sezonunun en iyi 11'i

Spor Toto Süper Ligi 2017-2018 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu.

Kralspor editörleri olarak, 4 takımın son haftaya kadar şampiyonluk yarışı verdiği bu unutulmaz sezonda en iyi performansı gösteren futbolculardan bir 11 kurduk.



SEZONUN EN İYİ 11'İ

Muslera

Mariano

Pepe

Epureanu

Nagatomo

Fernando

Giuliano

Rodrigues

Babel

Talisca

Gomis

YILIN BİDONU LENS

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en iyi ismi olan Jeremain Lens, Beşiktaş'ta ise adeta hayal kırıklığı yarattı.

Kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Hollandalı futbolcu, yılın bidonu (beklentileri karşılayamayan, en kötü futbolcu) seçildi.

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM

Yılın teknik direktörü ise büyük maç kazanamayan Tudor'dan devraldığı Galatasaray'ı, aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim oldu.



