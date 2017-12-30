Rıza Çalımbay, "Galatasaray bir maça 11 yabancıyla çıktı. Orada İstiklal Marşı çalıyor." diyerek sarı-kırmızılı takıma gönderme yaptı.

2017'nin en çok konuşulan haberleri

Fenerbahçe'nin Sion'a kiralık olarak gönderdiği Salih Uçan, İtalya ve İsviçre'de yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Fenerbahçe'de yedek kulübesine mahkum olan Ozan Tufan'ın yaptığı kaçamak Aykut Kocaman'ı çıldırttı.

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Cenk Tosun'un İngiltere'de kalacağı ev

Everton'a transfer olması beklenen Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un nerede yaşayacağı da belli oldu.