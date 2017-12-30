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2017'nin en çok konuşulan haberleri

2017 yılında spor dünyasında birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Olaylar, başarılar, skandallar... İşte 2017 yılından akılda kalanlar

2017'nin en çok konuşulan haberleri
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2017 yılında Beşiktaş'ın şampiyonluğundan Milli Takım'da yaşanan krizlere, Fatih Terim'in kebabçı baskınından Galatasaray'ın başına geçmesine, Ramil Guliyev'in dünya şampiyonluğundan Fenerbahçe'nin Euroleague zaferine kadar yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik...

Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler


Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oldu

Ramil Guliyev altın madalya kazandı

Ampute Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu

Fatih Terim Galatasaray'da

İlhan Cavcav hayatını kaybetti

Beşiktaş grupta liderliği garantiledi

Başakşehirli futbolculara verilen cezalar açıklandı

Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

Beşiktaş'ta Tosic kızardı

Türk seyirci Sharapova'ya evlenme teklifi etti

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Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

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