2018 Dünya Kupası İyi Niyet Elçisi TT Stadı'nda

Rusya'da düzenlecek 2018 Dünya Kupası İyi Niyet Elçisi Victoria Lopyreva, Galatasaray-Akhisarspor maçına geldi.

"MAÇ ÖNCESİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Lopyreva, maç öncesinde yaptığı paylaşımda "Galatasaray zeminine ilk adımlarımı attım. Tribünler dolmaya başladı bile. Maç başlamadan hemen öncesini çok seviyorum, fırtına öncesi sessizlik gibi. Taraftarlar tezahüratlara başladı bile!" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Rus futbolcu Fedor Smolov'la bir dönem evlilik yaşayan eski Rusya güzeli Victoria Lopyreva, modellik ve spor spikerliği yapıyor. Smolov ve Lopyreva yaklaşık 3 yıl birlikte olmuşlar ve sonrasında ayrılmışlardı. Victoria Lopyreva daha önce Mart 2017'de Türkiye'ye iş için gelmişti.

GÜZELLİĞİYLE İLGİ ÇEKİYOR

2003 yılında Rusya Güzeli seçilen Lopyreva, FIFA için 2018 Dünya Kupası'nın iyi niyet elçisi seçilmişti. Rus güzel aynı zamanda sıkı bir futbolsever. Daha önce PSG ve Manchester United'ı ziyaret etmişti. 2018 Dünya Kupası kura çekiminde boy gösteren Lopyreva, güzelliğiyle dikkat çekmiş ve ilgi odağı olmuştu.