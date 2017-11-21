2018 FIFA Dünya Kupası’na gelenlere misafir kartı

Turistlere verilecek bu kartın sahiplerine ilgili projeyi destekleyen oteller, lokantalar, müzeler ve diğer kurumların hizmetlerinde indirimlerden faydalanma imkanını tanıyacağı belirtildi.

Kaliningrad Bölge Yönetimi Basın Servisi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko’nun talimatı üzerine FIFA Dünya Kupası çerçevesinde ülkemizi ziyaret edecek futbol taraftarları ve misafirlere turistik hizmetlerin sağlanması için Russia City Pass Misafir Kartı projesi gerçekleştiriliyor. Bu proje kapsamında bölgemizde Kaliningrad City Pass isimli misafir kartı kullanıma sokulacak" ifadeleri kullanıldı.



2018 Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın 11 farklı kentinde düzenlenecek: Moskova, Kaliningrad, St. Petersburg, Volgograd, Kazan, Nijniy Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-na-Donu, Soçi ve Yekaterinburg.



Turnuvanın açılış ve kapanış maçları, Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda oynanacak.