2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda rüşvet skandalı

Yayınlanan iddianamede, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası ve 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için 2 Aralık 2010'da İsviçre'nin Zürih'te yapılan FIFA icra komitesi oylamasında rüşvet verildiği ifade edildi.

Sky Sports'un derlediği habere göre; Brezilya'nın eski futbol federasyonu başkanı Ricardo Teixeira eski CONMEBOL Başkanı Nicolas Leoz'un Katar lehine oy kullanmaları için rüşvet aldıkları belirtildi.

2010'da FIFA Başkan Yardımcısı ve CONCACAF Başkanı olan Jack Warner'in Rusya lehine oy kullanması için 5 milyon dolar, yine FIFA'nın eski icra komitesi üyesi olan Rafael Salguero'nun da Rusya için 1 milyon dolar aldığı yazıldı.