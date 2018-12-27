2018'de en çok kazanan sporcular

Forbes dergisi tarafından Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş ve sponsor gelirleri ile bonuslar hesaba katılarak yapılan araştırmaya göre ABD'li boksör Floyd Mayweather, 2018'in en çok kazanan sporcusu oldu.

1 MİLYAR DOLAR

İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı maçtan 275 milyon, sponsorlardan 10 milyon olmak üzere bir yıl boyunca 285 milyon dolar gelir elde ederek 2018'in en çok kazanan sporcusu olan Mayweather, spor dünyasının milyarderleri arasına girdi.

Namağlup kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1,07 milyar dolara ulaştı.

Mayweather, Michael Jordan, Tiger Woods, Arnold Palmer, Jack Nicklaus ve Michael Schumacher'den sonra geliri bir milyar dolara ulaşan 6. sporcu oldu.

2. MESSİ, 3. RONALDO

Mayweather'ın ardından 2018'in en çok kazanan sporcuları listesinde iki yıldız futbolcu yer aldı.

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi 84'ü maaş ve bonuslar, 27'si sponsor anlaşmalarından olmak üzere elde ettiği 111 milyon dolarlık kazançla 2018'in en fazla kazanan ikinci sporcusu oldu.

Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, maaş ve bonuslardan 61 milyon, sponsorlardan 47 milyon olmak üzere 108 milyon dolarlık kazancıyla listenin 3. sırasına yerleşti.

NEYMAR 5. SIRADA

2018'in en çok kazanan ilk 10 sporcusu arasına 3 futbolcu adını yazdırdı.

Messi ve Ronaldo'nun yanı sıra Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar da söz konusu listede ilk 10 arasında yer aldı.

Maaş ve bonuslardan 73 milyon, sponsorlardan 17 milyon olmak üzere 90 milyon dolar kazanan Neymar, listede 5. sıraya yerleşti.

İLK 100'DE 40 BASKETBOLCU

2018'in en çok kazanan ilk 100 sporcusu arasında tamamı Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) olmak üzere basketbol branşından 40 ismin bulunması göze çarptı.

Los Angeles Lakers'tan LeBron James (85,5 milyon dolar), Golden State Warriors'tan Stephen Curry (76,9 milyon dolar), Kevin Durant (57,3 milyon dolar), Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook (47,6 milyon dolar), Houston Rockets'tan James Harden (46,4 milyon dolar) gibi isimler, listenin üst sıralarında kendilerine yer buldu.

Listeye Amerikan futbolundan 18, beyzboldan 14, futboldan 9, golf ve dövüş sporlarından 5'er, tenisten 4, motor sporlarından 3, atletizm ve kriketten birer sporcu girdi.

Futbol branşından ilk 10'da 3 isim bulunmasına karşın ilk 100 hesaba katıldığında listedeki futbolcu sayısının 9'da kalması dikkati çekti.