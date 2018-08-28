2018'in en güzeli Ronaldo'dan - Video

UEFA.com, 2018'in en iyi golünü seçti. UEFA'nın yaptığı ankette Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla Juventus'a attığı rövaşata golü açık ara farkla birinci oldu.

Ronado'nun rövaşata golü - İZLE

197 BİN OY ALDI

Ankette toplam 346.915 oy kullanılırken Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde attığı rövaşata golü 197.496 oy toplayarak birinciliği aldı.

Dimitri Payet'in Avrupa Ligi'nde Leipzig'e attığı gol ikinci, Avrupa Kadınlar 17 yaş altı turnuvasında İspanyol Eva Navarro'nun golü ise üçüncü seçildi.