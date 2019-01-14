2019 Dakar Rallisi'nde yedinci etap sonuçları

Trabzonspor son yıllarda oyuncu ve teknik adamlara yüklü tazminatlar ödemek zorunda kaldı. Bordo-mavili ekipten alacaklarını isteyen son isim ise Okay Yokuşlu oldu.

Bir süre önce İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Bayram Bektaş'ın Ankaragücü macerası kısa sürdü. Ankara ekibi, 44 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını açıkladı.

Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Real Madrid'in öncelikli hedefleri arasında yer alan Harry Kane için Tottenham 350 milyon euro istiyor.

Galatasaray'da aylardır beklenen forvet transferi hala yapılamadı. Elinde golcü olmayan Fatih Terim ise kara kara düşünüyor.

Beşiktaş, Ryan Babel'in boşluğunu kadrosundan doldurmayı planlıyor. Yönetim kurulu ile görüşen teknik direktör Şenol Güneş, Babel'in yerine transfer istemediğini söyledi.

Zlatan Ibrahimovic, "Yeni bir mücadele için Juventus'u seçtim." diyen Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi. İbramovic Ronaldo'ya cevap olarak "Mücadele arıyorsa, 2. Lig'e giderdi" dedi.

Arsenal'in Türk asıllık Alman futbolcusu Mesut Özil, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Amine Gülşe ile nişanlandı.

1 Oyuncu satışından elde edilen gelirler Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, FFP kriterleri nedeniyle son yıllarda oyuncu satmaya başladı. Siyah-beyazlılar elde ettiği 90.7 milyon euroluk gelirle zirvede yer alıyor.

2 Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a dava Trabzonspor son yıllarda oyuncu ve teknik adamlara yüklü tazminatlar ödemek zorunda kaldı. Bordo-mavili ekipten alacaklarını isteyen son isim ise Okay Yokuşlu oldu.

3 Belhanda, Suudi Arabistan yolcusu Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın kendisine yaptığı 5.5 milyon euroluk yıllık ücreti kabul etti ve ayrılmak istediğini kulübe iletti.

4 Sadık Çiftpınar'ın eşi, kocasına DM atanları ifşaladı Fenerbahçe'nin yeni stoperi Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar, eşine Instagram'dan fotoğraf gönderen kadını ifşa etti.

5 Muhayer Oktay Beşiktaş'ta Beşiktaş, Almanya 4. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf II'den Muhayer Oktay'ı kadrosuna kattı.

6 Babel'in yerine Hırvat futbolcu geliyor Ryan Babel'i Fulham'a gönderen Beşiktaş, Hollandalı futbolcunun boşluğunu Fiorentina'dan Pjaca ile dolduracak.

7 Mehmet Demirkol'dan Ersun Yanal'a drone eleştirisi Mehmet Demirkol, Ersun Yanal'ın sürekli olarak saha dışıyla ilgilendiğini söyledi. Demirkol, "Drone uçuruyor, taraftarları stada çağırıyor. Oyuncuların performansından bahsetmesi lazım" dedi.

8 Ozan: F.Bahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan, hedeflerini anlattı. 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulübe geri dönerek kupalar kaldırmak istediğini söyledi.

9 Galatasaray'ın forvet transferinde son durum Galatasaray'da aylardır beklenen forvet transferi hala yapılamadı. Elinde golcü olmayan Fatih Terim ise kara kara düşünüyor.