2019 FIBA Dünya Kupası'na seribaşları açıklandı

2019 FIBA Dünya Kupası kura çekiminde seribaşı olacak milli takımlar açıklandı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 18. Basketbol Dünya Kupası'na katılacak 32 ekibin belli olmasının ardından dünya sıralaması güncellendi.

Grupların şekilleneceği 16 Mart'taki kura çekimine seribaşı girecek 8 milli takım, bu doğrultuda belirlendi. Buna göre, ev sahibi Çin dışında ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Yunanistan, çekilişe seribaşı olarak katılacak.

Dünya sıralamasının 17. basamağındaki A Milli Basketbol Takımı'nın rakiplerinin de belli olacağı çekiliş sonucu ekipler, 4'erli 8 gruba ayrılacak. Çin'in Shenzen kentinde gerçekleşecek kura çekiminde, eski basketbolcular Kobe Bryant ve Yao Ming ile ABD'li şarkıcı Jason Derulo da yer alacak.