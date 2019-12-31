2019 yılının en golcü futbolcuları belli oldu.

Bayern Münih forması giyen Lewandowski ile Barcelona'nın yıldızı Messi'yi geride bırakan Abderrazak Hamdallah, en golcü isim olarak adını tarihe yazdırdı.

HAMDALLAH, 57 GOLLE TARİHE GEÇTİ

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2019'u 57 golle kapattı. Lewandowski 54 golle ikinci, Messi ise 50 golle üçüncü sırada kendine yer buldu.

Zirvedeki üçlüyü takip eden diğer isimler ise 44 gollü Mbappe, 43 gollü Sterling ve 39 gollü Ronaldo oldu.

Dünya genelinde 2019'un en golcüleri:

1-) Abderrazak Hamdallah - 57 gol

2-) Lewandowski - 54 gol

3-) Lionel Messi - 50 gol

4- Mbappe - 44 gol

5-) Sterling - 43 gol

6-) Ronaldo - 39 gol

TÜRKİYE'DE ZİRVE CISSE'NİN

Geçen sezonun ikinci yarısı ve bu sezonun ilk yarısı baz alındığında 2019 yılında Süper Lig'de fileleri en çok havalandıran isim Alanyasporlu Cisse oldu.

23 gol atan Cisse'yi Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç izledi. Geçen sezonun ikinci devresinde Rizespor formasıyla 12 gol atan Muriç, sarı-lacivertli ekip adına ise 10 gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu yılı 22 golle tamamladı.

Cisse ve Muriç'i 16 golle Burak Yılmaz, 12 golle ise Sörloth takip etti.

Süper Lig'de 2019'un en golcüleri:

1-) Cisse - 23 gol

2-) Muriç - 22 gol

3-) Burak Yılmaz - 16 gol

4-) Sörloth - 12 gol

5-) Jahovic - 11 gol

6-) Diagne - 10 gol







