2019'da yaşamını yitirenler

2019 yılı, futbol camiasını derinden sarsan ölümleri içinde barındırdı. Gerek dünyada gerek Türkiye'de birçok ünlü ismi kaybettik. İşte veda etmeye hazırlandığımız 2019'da yaşanan trajik ölümler...
EMİLİANO SALA
Fransız ekibi Nantes'tan geçen sezon Premier Lig'de mücadele eden Cardiff’e transfer olan Emiliano Sala’yı taşıyan uçak, Manş denizine düşünce Arjantinli futbolcu hayatını kaybetmişti.
CAN BARTU
Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane oyuncusu 'Sinyor' lakabıyla bilinen Can Bartu 83 yaşında vefat etti. (12 Nisan 2019)
JOSEF SURAL
Kayserispor maçı sonrası Alanyasporlu oyuncular Caulker, Campos, Baiano, Cisse, Sackey, Welinton ve Sural'i taşıyan VIP minibüs, Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak su kanalına girdi ve yan yatarak sürüklendi. Kazada araçtan fırlayan Çek futbolcu Josef Sural yaşamını yitirdi. (29 Nisan 2019)
JOSE ANTONİO REYES
Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla, Arsenal ve Benfica gibi dev takımlarda forma giyen İspanyolllar’ın ünlü golcüsü Jose Antonio Reyes trafik kazasında hayatını kaybetti. (1 Haziran 2019)
ISAAC
Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu ve Giresunspor'da oynayan ve son olarak Amerika USL 1'inci lig ekibi Austin Bold'da forma giyen Isaac Promise kalp krizi geçirerek 31 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Hayatını kaybeden diğer isimler şöyle:
*F.Bahçe'nin eski başkanı Metin Aşık
*UEFA'nın eski başkanı Johansson
*Trabzonspor'un eski futbolcusu Faty Papy
*Ünlü boksör Eloy Perez
*Cafu'nun oğlu Danilo
*Rus boksör Dadashev