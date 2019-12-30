2019'un en golcüsü Lewandowski

Robert Lewandowski için 2019 yılı oldukça verimli geçti.

Polonyalı futbolcu, yılın en çok gol atan oyuncusu unvanının sahibi oldu.

LEWANDOWSKİ'DEN 58 MAÇTA 54 GOL

Bayern Münih formasıyla fırtına estiren ve istikrarlı performansından taviz vermeyen Robert Lewandowski, 2019 yılı boyunca hem kulüp hem de milli takımda toplam 58 maçta 54 gol kaydetti.

SIRAYLA MESSİ VE MBAPPE VE GELİYOR

Robert Lewandowski'yi ikinci sırada takip eden Lionel Messi ise; 2019'da 58 maça çıkıp 50 gole imza attı.

Üçüncü sırada ise 49 maçta 44 gol atan Fransa Milli Takımı ve Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe yer aldı.

Avrupa dışından ise Guangzhou R&F'nin İsrailli forveti Eran Zahavi, 40 golle üst basamaklarda yerini almayı başardı. Cristiano Ronaldo ise 39 golde kaldı.