2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

UEFA Yönetim Kurulu, 2005 yılındaki unutulmaz finalin ardından 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleşen UEFA Yönetim Kurulu toplantısında, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasının 30 Mayıs 2020 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

2005'TE EFSANE MİLAN-LİVERPOOL FİNALİ

İstanbul'da, ilk kez 2005 yılında Devler Ligi finali oynanmış, Milan ile Liverpool arasındaki maç, Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz karşılaşmalarından birine sahne olmuştu.

İlk yarısını 3-0 Milan'ın önde kapattığı karşılaşma 3-3 sona ermiş, muhteşem bir geri dönüşe imza atan Liverpool, penaltılar sonunda kupaya uzanan takım olmuştu.

2005'TEN SONRA 2020'DE YİNE İSTANBUL'DA

2020 Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 15 yıl sonra yeniden bu dev organizasyon İstanbul'a taşınacak.

KAPASİTESİ YÜKSELTİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir dönem Süper Lig takımlarından Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesini yükseltecek.

Federasyon tarafından Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için hazırladığı dosyada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yenilenerek üstünün kapatılacağı, ve 76 bin 092 olan kapasitesinin de 92 bin 208'e yükseltileceği kaydedildi