2020 Hava Oyunları Olimpiyatları Türkiye’de

Türkiye ve ABD finale kalmıştı, FAI oy birliği ile karar verdi. İlgili anlaşma, Lozan’daki Olimpiyat Müzesi’nde yapılan törende, Uluslararası Hava Oyunları Komitesi Başkanı Frits Brink ile Türk Hava Kurumu Başkanı Kürşat Atılgan tarafından imzalandı. Olimpiyat kapsamında ilk kez Drone yarışları da Türkiye'de yapılacak.

İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Eylül 2020’deki olimpiyat yarışları 14 gün sürecek. Olimpiyatlara hazırlık için çok çalıştıklarına dikkat çeken THK Başkanı Atılgan, Türkiye’de Havacılığa verilen önemi anlatmak için THK’nın Atatürk tarafından kurulduğunu anımsattı ve konuşmasını Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözleriyle tamamladı.

Törene Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da katıldı. Büyükelçi Saygılı, anlaşmanın Türkiye için başarı hikayesi olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin oyunlarda misafirlerine unutamayacakları bir ev sahipliği göstereceğini ifade etti.