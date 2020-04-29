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2020 NBA draftında 4 Türk yer alacak

25 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan NBA draftına, 4 Türk basketbolcunun katılacağı öğrenildi.

| Haber Merkezi
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NBA'den den yapılan açıklamaya göre; Makedonya'nın MZT Skopje takımından Berke Atar, Bandırma'dan Şehmus Hazer, Anadolu Efes'ten Yiğitcan Saybir ve Georgetown Üniversitesi'nden Ömer Faruk Yurtseven drafta katılacak Türk oyuncular olacak.

2020 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 163'ü kolejden, 42'si ise uluslararası takımlardan olmak üzere 205 oyuncunun ismi belirlendi.

Bu sene 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan NBA draftında, birinci sıradan oyuncu seçimini Golden State Warriors yapacak.

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