2020 Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak top

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1999 yılından beri Kadıköy'de yenemese de, ezeli rakibinin sahasında kupa kaldırmayı başardı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan 2020 Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak olan top tanıtıldı.

Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde "Elektrik faturasını ödeyecek paramız yok" demişti. BEDAŞ'tan gelen yetkilerin stadın elektriğini kesmek istediği ancak yönetimin engel olduğu öğrenildi.

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Gustavo ve Lemina'nın yerine oynayacak isimler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Lemina'nın yerine Ömer, Gustavo'nun yerine ise Tolga Ciğerci oynayacak.