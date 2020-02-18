2020 Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak top

2020 Devler Ligi finali yıllar sonra İstanbul'da oynanacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005'teki efsane Milan-Liverpool finalinin ardından yıllar sonra bu turnuvaya ev sahipliği yapacak.
İSTANBUL TEMALARI GÖZE ÇARPIYOR
30 Mayıs 2020’de oynanacak finalin resmi maç top tanıtıldı. Meşin yuvarlağında üstündeki İstanbul temaları dikkatlerden kaçmadı.
Topun tasarımın merkezinde Doğu ve Batı’yı birleştiren İstanbul Boğazı yer alıyor.
UEFA’nın resmi sitesinden yayımlanan fotoğraflarda final topunun, şampiyonluğa ulaşan takımın müzesine götüreceği kupayla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı ve Haliç’te çekilmiş görselleri bulunuyor.