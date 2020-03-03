2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na koronavirüs darbesi

Dünyada 4 yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunlarında; din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın tüm sporcular bir araya gelir.

Olimpiyat ruhu altında binlerce sporcu centilmence madalya için ter döker. 1896 yılından beri düzenlenen oyunlardan sadece 3'ü, iki dünya savaşı zamanında yapılamadı.

Bu yıl 32'ncisi yapılacak Tokyo Olimpiyatları ise savaş değil, virüs tehdidi altında.

Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, 24 Temmuz ile 9 Ağustos arası düzenlenecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılının son aylarına ertelenebileceğini açıkladı.