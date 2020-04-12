2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası da iptal edildi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının binlerce insanı etkilemesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların, antrenörlerin, taraftarların ve turnuvada yer alacak herkesin sağlığı ile güvenliğinin çok önemli olduğu ifade edildi.

ORGANİZASYONUN YETİŞMEYECEĞİ TESPİT EDİLDİ

Avrupa'daki futbol liglerinin ve UEFA turnuvalarının ağustos ayı içinde tamamlanması potansiyeli ile bu yaz yapılması beklenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın düzenlenmesinin mümkün olmadığı ve iptal edildiği kaydedildi.

DAHA ÖNCE 7 KEZ DÜZENLENDİ

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği ve daha önce 7 kez düzenlenen hazırlık turnuvasının 2021'de yapılmasının planlandığı aktarıldı.