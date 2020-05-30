2020 yılının en çok kazanan sporcuları

Dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde bu yıl ilkler yaşandı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok spor organizasyonu ertelenince yıllar sonra ilk kez kazanılan paraların ortalaması düştü.

MESSİ VE RONALDO ZİRVEYİ KAPTIRDI

Listenin ilk sırasında 106.3 milyon dolar ile "Majesteleri" lakaplı Roger Federer yer alırken, Messi ve Ronaldo, 4 senenin ardından ilk kez ilk sırayı başka bir sporcuya kaptırmış oldu.

Federer, 1990 yılından bu yana açıklanan listenin zirvesinde yer alan 9. farklı sporcu oldu.

Raporun ilgi çekici yanlarından biri ise, kadın-erkek sporcuların kazanç oranlarının tartışıldığı dönemde, 2020 yılında listeye iki kadın sporcunun girmesi.

Naomi Osaka ile Serena Williams, 4 yıl aradan sonra ilk kez iki kadın sporcunun girdiği listede kendilerine yer buldular.

Listenin ilk 10 sırası şu şekilde:

1- Roger Federer - 106.3 milyon dolar

2- Cristiano Ronaldo - 105 milyon dolar

3- Lionel Messi - 104 milyon dolar

4- Neymar - 95.5 milyon dolar

5- LeBron James - 88.2 milyon dolar

6- Stephen Curry - 74.4 milyon dolar

7- Kevin Durant - 63.9 milyon dolar

8- Tiger Woods - 62.3 milyon dolar

9 - Kirk Cousins - 60.5 milyon dolar

10 - Carson Wentz - 59.1 milyon dolar