2021 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın ev sahibi belli oldu

1,486 kez izlendi

5,750 kez izlendi

Volkan Demirel'in hedefi teknik direktör olmak

25,030 kez izlendi

17,944 kez izlendi

5,650 kez izlendi

2,771 kez izlendi

10,058 kez izlendi

12,935 kez izlendi

Genç halterci Nuray Levent Avrupa ikincisi oldu

1,517 kez izlendi

6,209 kez izlendi

1 Mesut ile Emery idmanda tartıştı Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil, hocası Emery ile tartıştıktan sonra, Twitter hesabından "Beni güldürüyorsun" şeklinde bir tweet attı.

2 Rıza Kayaalp şampiyon oldu Rıza Kayaalp, Askeri Olimpiyat Oyunları finalinde Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi mağlup ederek şampiyon oldu.

3 Sporcuların ücretlerinden alınacak vergiler artırıldı Vergi sistemine ilişkin yeni düzenlemenin, ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. En üst liglerdeki sporcuların gelir vergisi oranı yüzde 15'ten, yüzde 20'ye çıkarıldı.

4 Monaco doktorunun Falcao için verdiği son rapor Galatasaray'da tam 24 gündür takımla birlikte antrenmana çıkmayan (bireysel çalışan) Radamel Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması, kafalarda soru işareti bıraktı.

5 MHK'nın Mete Kalkavan kararı şaşırttı Son olarak 15 Eylül'de maç yöneten Mete Kalkavan'ın Beşiktaş-Galatasaray derbisine atanması, kritik maç öncesi tartışmalara neden oldu.

6 Ahmet Nur Çebi, Karius'u göndermek istiyor Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, Karius'un devre arasında takımdan gönderilmesini istedi. Çebi, eski kaleci Fabri'yi geri getirmeyi planlıyor.

7 Fenerbahçe, Fatlind Azizi’yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, Bursaspor'da forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi’yi transfer etti.

8 Belhanda'nın ettiği küfürler Galatasaraylı Belhanda'nın, Real Madrid maçında kendisini ıslıklayan taraftara "O… ç…, hepinizin a... k..." dediği ortaya çıkmıştı. Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

9 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda tiki-taka futbolu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Türkmenistan'ı 6-0 mağlup etti. Kadın oyuncuların oynadığı futbol ise alkış topladı.