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2021 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın ev sahibi belli oldu

FIFA, 24 takımın katılacağı 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de oynanmasını kararlaştırdı.

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Çin'in Şanghay kentinde toplanan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Konseyi'nin, 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de oynanmasına oy birliğiyle karar verdiği açıklandı.

HAZİRANDA BAŞLAYACAK

Turnuvanın, haziran-temmuz aylarında gerçekleştirileceği belirtildi.

İlk defa 24 takımın katılacağı turnuvada, üçer takımlı 8 grubun olacağı, birincilerin çeyrek finale kalacağı duyuruldu.

Turnuvaya katılımın nasıl olacağı ise FIFA ve bölge konfederasyonları arasındaki müzakereler sonucu belirlenecek.

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