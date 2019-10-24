2021 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın ev sahibi belli oldu

Çin'in Şanghay kentinde toplanan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Konseyi'nin, 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de oynanmasına oy birliğiyle karar verdiği açıklandı.
HAZİRANDA BAŞLAYACAK
Turnuvanın, haziran-temmuz aylarında gerçekleştirileceği belirtildi.
İlk defa 24 takımın katılacağı turnuvada, üçer takımlı 8 grubun olacağı, birincilerin çeyrek finale kalacağı duyuruldu.
Turnuvaya katılımın nasıl olacağı ise FIFA ve bölge konfederasyonları arasındaki müzakereler sonucu belirlenecek.