2022 Dünya Kupası 48 takımlı olabilir

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek takım sayısının artırılması konusunu incelediklerini söyledi.

KATAR'DA UYGULAMAYA GEÇEBİLİR

Asya Futbol Federasyonları Birliğinin yıllık kongresinde konuşan Infantino, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'ndaki takım sayısının artırılmasına açık kapı bıraktı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'ndaki ülke sayısının 32'den 48'e çıkarıldığını hatırlatan 48 yaşındaki futbol adamı, "2022'de bu olacak mı Buna bakıyoruz, eğer mümkünse neden olmasın." diye konuştu.

Seçenekleri Katarlı organizatörlerle masaya yatırdıklarını aktaran Infantino, daha iyiye ulaşmak için her zaman yeni fikirleri denediklerini kaydetti.