2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da başlayacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Katar’ın evsahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın kasım ve aralık aylarında yapılmasına karar verdi.

FIFA’dan yapılan açıklamada, FIFA İcra Kurulu’nun 2022 Dünya Kupası’nın kasım ve aralık aylarında düzenlenmesini onayladığı bildirildi.

Organizasyon toplam 28 gün sürecek, final maçı ise Katar’ın Ulusal Günü olan 18 Aralık’ta yapılacak.

SICAK NEDENİYLE YAZIN OYNANMAYACAK

Katar’daki hava sıcaklıklarının futbolcuların ve taraftarların sağlığı açısından tehdit oluşturacağı gerekçesiyle 2022 Dünya Kupası’nın haziran-temmuz aylarında düzenlenmesi eleştiri topluyordu.

Dünya Kupası finallerinin hangi tarihlerde oynanması gerektiği aylardır tartışılmaktaydı. Katar’da yaz aylarında sıcaklıkların bir hayli yüksek olması nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.