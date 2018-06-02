2026 Dünya Kupası adayları kabul edildi

FIFA 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak isteyen iki adayını da kabul ettiğini duyurdu.

FIFA'nın yayınladığı raporda, turnuvayı ortaklaşa düzenlemek isteyen Kanada, ABD ve Meksika ile tek başına ev sahipliği yapmak için başvuran Fas'ın adaylığının kurulan komisyon tarafından incelendiği belirtildi. Yapılan değerlendirmenin ardından FIFA'nın her iki adayın başvurusunu kabul ettiği ve 13 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek 68. FIFA Kongresi'nde 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için iki adayın da oylamaya katılacağı ifade edildi.

Raporda, statların ve diğer yapıların inşasının devam etmesi nedeniyle Fas'ın adaylığının "yüksek risk" kategorisinde kabul edildiği vurgulandı. Fas'ın Dünya Kupası'nda kullanmayı planladığı 14 stattan 9'unun yapım halinde ve diğerlerinin ise ciddi yenilenmeye ihtiyacı olduğu belirtildi. Kanada, ABD ve Meksika'nın kullanmayı öngördüğü 17 stadın ise iyi durumda bulunduğu kaydedildi.