21 Yaş Altı Milliler, Arnavutluk ile yenişemedi

1 Mesut Özil ile Amine Gülşe dünya evine girdi Futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe ile Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de dünyaevine girdi.

2 Rıza Hoca transfer listesini Sivasspor'a sundu Eren Derdiyok, Aatif Chahechouhe ve Alper Potuk Sivasspor'un hedefinde.

3 Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti Fenerbahçe, transferinde sona geldiği 30 yaşındaki Ljubomir Fejsa için Benfica'ya 3 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Futbolcunun kazanacağı yıllık maaş da belli oldu.

4 Göztepe İsmail Köybaşı için devreye girdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği İsmail Köybaşı'na, Süper Lig ekiplerinden Göztepe talip oldu.

5 Fenerbahçe Buffon'la ilgileniyor İtalya basınından Sky Italia gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe 41 yaşındaki deneyimli kaleci Gianluigi Buffon'la görüşüyor.

6 A Milli Takım'dan Fransa maçı öncesi manevi ziyaret Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular, Fransa ile oynanılacak mücadele öncesinde Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

7 Şenol Güneş: Fransa maçını kazanmak için oynayacağız A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda milli takımın yarın Fransa ile yapacağı maçta ay-yıldızlıların kaybedeceği bir şeyi olmadığını bildirdi.

8 Galatasaray'da hedef Balotelli Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bonservisi elinde olan yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi transfer etmek için girişimlere başlıyor.

9 Marcao'nun göbeğine taraftarın tepkisi Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun yaz tatilinde paylaştığı göbekli fotoğrafına sarı-kırmızılı taraftarlardan yorum yağdı.