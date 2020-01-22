21 yaşında Kastamonuspor'a başkan oluyor

GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz Aygün, gerçekleştirdiği basın toplantısı ile 23 Ocak Perşembe günü yapılacak olan olağanüstü kongrede 21 yaşındaki oğlu Enes Ege Aygün’ün başkanlığı yönünde fikir birliğine varıldığını açıkladı.

TEK ADAY OLARAK GİRECEK

Ajansspor'un haberine göre, perşembe günü yapılacak olan kongrede, Enes Ege Aygün kulüp başkanlığını görevini devralması durumunda, dünyanın en genç kulüp başkanı unvanının da sahibi olacak.

George Dorwell, 2015 yılının Mart ayında henüz 22 yaşındayken, çoğunlukla yarı profesyonel kulüplerin yer aldığı Londra, Doğu ve Güney Doğu İngiltere'yi kapsayan bölgesel bir futbol ligi olan Isthmian Ligi takımlarından Worthing FC’nin yüzde 75’lik hissesini satın alarak dünyanın en genç başkanı olmuştu.

Ülkemizde ise TFF 3. Lig'de mücadele eden Çanakkale Dardanelspor'da 2015 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen kongrede kulübün kurucu başkanı Niyazi Önen, başkanlık görevini kulüp ile yaşıt olan 25 yaşındaki oğlu Mehmet Önen'e devretmişti.

Mehmet Önen, kongre sonrası Türkiye'nin en genç kulüp başkanı unvanının sahibi olmuştu.