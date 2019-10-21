21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Independent, 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusunu belirledi.
Independent yazarları tarafından belirlenen listede, yolu Türkiye'den geçen birçok futbolcu da yer aldı.
Şu anda Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao da aktif olarak Süper Lig'de oynayan ve listede yer alan tek futbolcu oldu.
Independent tarafından yapılan listenin zirvesinde, Barcelona forması giyen Lionel Messi yer aldı.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2. sırada yer aldığı listede Türkiye'den yolu geçen Pepe, Falcao, Van Persie, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Wesley Sneijder, Roberto Carlos gibi yıldız isimler de dikkat çekti.
İŞTE O 100 İSİM:
1. Messi
2. Cristiano Ronaldo
3. Xavi
4. Ronaldinho
5. Iniesta
6. Ronaldo Nazario
7. Henry
8. Zidane
9. Kaka
10. Cannavaro
11. Pirlo
12. Sergio Ramos
13. Buffon
14. Lahm
15. Figo
16. Luis Suarez
17. Sergio Busquets
18. Gerrard
19. Shevchenko
20. Neymar
21. Samuel Eto'o
22. Modric
23. Lampard
24. Puyol
25. Dani Alves
26. Maldini
27. Neuer
28. Raul
29. Rooney
30. Robben
31. Totti
32. Iker Casillas
33. David Villa
34. Paul Scholes
35. John Terry
36. Roy Keane
37. Rivaldo
38. Roberto Carlos
39. Zlatan Ibrahimovic
40. Patrick Vieira
41. Nesta
42. Del Piero
43. Mbappe
44. Kante
45. Pavel Nedved
46. Ashley Cole
47. Oliver Kahn
48. Ballack
49. Drogba
50. Zanetti
51. Lewandowski
52. Gerard Pique
53. Gareth Bale
54. Dennis Bergkamp
55. Xabi Alonso
56. Henrik Larsson
57. De Bruyne
58. Klose
59. Cafu
60. Aguero
61. Makalele
62. Ruud van Nistelrooy
63. Fernando Torres
64. Batistuta
65. Sneijder
66. Seedorf
67. Griezmann
68. Ryan Gigs
69. Marcelo
70. Nemanja Vidic
71. Lilian Thuram
72. Deco
73. Cesc Fabregas
74. Eden Hazard
75. David Silva
76. Diego Godin
77. Mohamed Salah
78. Thomas Müller
79. Roman Riquelme
80. Toni Kross
81. Rio Ferdinand
82. Hernan Crespo
83. Virgil van Dijk
84. Gaizka Mendieta
85. Carlos Tevez
86. Robin van Persie
87. Pierre Aubameyang
88. Radamel Falcao
89. Diego Forlan
90. Angel Di Maria
91. Arturo Vidal
92. Edwin van der Sar
93. Pepe
94. Sol Campbell
95. Karim Benzema
96. Vincent Kompany
97. Bastian Schweinsteiger
98. Daniele de Rossi
99. Harry Kane
100. Yaya Toure