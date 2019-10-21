21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu açıklandı

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Independent, 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusunu belirledi.

Independent yazarları tarafından belirlenen listede, yolu Türkiye'den geçen birçok futbolcu da yer aldı.

Şu anda Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao da aktif olarak Süper Lig'de oynayan ve listede yer alan tek futbolcu oldu.

Independent tarafından yapılan listenin zirvesinde, Barcelona forması giyen Lionel Messi yer aldı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun 2. sırada yer aldığı listede Türkiye'den yolu geçen Pepe, Falcao, Van Persie, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Wesley Sneijder, Roberto Carlos gibi yıldız isimler de dikkat çekti.

İŞTE O 100 İSİM:

1. Messi

2. Cristiano Ronaldo

3. Xavi

4. Ronaldinho

5. Iniesta

6. Ronaldo Nazario

7. Henry

8. Zidane

9. Kaka

10. Cannavaro

11. Pirlo

12. Sergio Ramos

13. Buffon

14. Lahm

15. Figo

16. Luis Suarez

17. Sergio Busquets

18. Gerrard

19. Shevchenko

20. Neymar

21. Samuel Eto'o

22. Modric

23. Lampard

24. Puyol

25. Dani Alves

26. Maldini

27. Neuer

28. Raul

29. Rooney

30. Robben

31. Totti

32. Iker Casillas

33. David Villa

34. Paul Scholes

35. John Terry

36. Roy Keane

37. Rivaldo

38. Roberto Carlos

39. Zlatan Ibrahimovic

40. Patrick Vieira

41. Nesta

42. Del Piero

43. Mbappe

44. Kante

45. Pavel Nedved

46. Ashley Cole

47. Oliver Kahn

48. Ballack

49. Drogba

50. Zanetti

51. Lewandowski

52. Gerard Pique

53. Gareth Bale

54. Dennis Bergkamp

55. Xabi Alonso

56. Henrik Larsson

57. De Bruyne

58. Klose

59. Cafu

60. Aguero

61. Makalele

62. Ruud van Nistelrooy

63. Fernando Torres

64. Batistuta

65. Sneijder

66. Seedorf

67. Griezmann

68. Ryan Gigs

69. Marcelo

70. Nemanja Vidic

71. Lilian Thuram

72. Deco

73. Cesc Fabregas

74. Eden Hazard

75. David Silva

76. Diego Godin

77. Mohamed Salah

78. Thomas Müller

79. Roman Riquelme

80. Toni Kross

81. Rio Ferdinand

82. Hernan Crespo

83. Virgil van Dijk

84. Gaizka Mendieta

85. Carlos Tevez

86. Robin van Persie

87. Pierre Aubameyang

88. Radamel Falcao

89. Diego Forlan

90. Angel Di Maria

91. Arturo Vidal

92. Edwin van der Sar

93. Pepe

94. Sol Campbell

95. Karim Benzema

96. Vincent Kompany

97. Bastian Schweinsteiger

98. Daniele de Rossi

99. Harry Kane

100. Yaya Toure