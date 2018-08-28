Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Tottenham Hotspur'a 3-0 yenildikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında sinirli tavırlarıyla dikkat çekti.

Üst üste 2. maçını da kaybeden ve 13. sırada bulunan United'ın çalıştırıcısının üzerindeki baskı ise iyice artarken, Portekizli teknik adam, Tottenham maçı sonrası düzenlenen basın toplantısını terketti.

"SİZDEN SAYGI BEKLİYORUM"

Gazetecileri hedef alan Mourinho, "Maçın sonucu 3-0. Ancak 3 ne biliyor musunuz? 3 Premier Lig şampiyonluğum var ve diğer 19 menajerden daha fazla. 3 benim, 2 diğerlerinin" dedi. Mourinho daha sonra sözlerine son verdi ve basın toplantısından ayrılırken gazetecilere yönelerek, "Saygı, saygı, saygı" diyerek salondan ayrıldı.

Mourinho basın toplantısını terk etti - İZLE



İngiltere Premier Ligi'nde Mourinho'nun dışında Pep Guardiola ve Manuel Pellegrini'nin birer şampiyonluğu bulunuyor. İki çalıştıcı da Manchester City ile mutlu sona ulaşmıştı.

İngiliz basınında da transfer döneminde istediği isimleri alamayan Jose Mourinho'nun yönetimle sıkıntılar yaşadığı ve yönetimin de Portekizli çalıştırıcının yerine Zinedine Zidane'ı getirmek istediği iddiaları yer aldı.