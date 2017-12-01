220 milyon euroluk derbi

Süper Lig’in 14. haftasında Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ligin en değerli iki takımı karşı karşıya gelecek. Transfermarkt adlı internet sitesine göre Süper Lig’de kadrosunun toplam değeri en yüksek olan takım Beşiktaş olarak gösteriliyor.

Sıralamada ikinci takım ise Galatasaray. Siyah-beyazlıların kadrosunun güncel piyasa değeri 114 milyon 100 bin Euro, sarı-kırmızılıların ise 106 milyon 500 bin Euro olarak belirlenmiş.

EN DEĞERLİLER TALİSCA VE MUSLERA

İki takımın kadrosunun en değerli futbolcularına bakıldığı zaman ise Galatasaray’da en kıymetli isim 11 milyon Euro ile Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera. Beşiktaş'ta ise orta sahanın yıldızı Talisca, 13 milyon Euro ile takımın en pahalı futbolcusu olarak bulunuyor.

Siyah-beyazlılar da ayrıca Oğuzhan Özyakup 12 milyon Euro, Cenk Tosun 10 milyon 500 bin Euro ile Talisca’yı takip ediyor. Sarı-kırmızılılarda Muslera’nın ardından en değerliler; Younes Belhanda 9 milyon Euro, Fernando, Fernando ve Maicon da 8 milyon Euro.