Beşiktaş, Erzincan'da turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta 3-0 yendiği 24 Erzincanspor'a bu kez deplasmanda 2-0 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükselmeyi başardı.
Erzincanspor'a galibiyeti getiren goller, karşılaşmanın 46. dakikasında Yunus Emre Cakir ve 88. dakikada Osmas Şahin'den geldi.
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi, 20 Aralık Cuma saat 12.00'de Riva'da çekilecek olan kura sonrasında belli olacak.
BEŞİKTAŞ'A ERZİNCAN'DA YOĞUN İLGİ
TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı tarihinde ilk kez konuk etti.
Anagold 24Erzincanspor, turun ilk maçında İstanbul'da 3-0 yenildiği Beşiktaş'ı Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda ağırladı.
Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi.
Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak, takımlarını destekledi. Maçı çok sayıda taraftar da sahanın dışındaki parmaklıklar arasından izledi.