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24 Erzincan-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Beşiktaş, 24 Erzincanspor deplasmanına çıkıyor.

| Haber Merkezi
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24 Erzincan-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında Beşiktaş, 24 Erzincan ile karşı karşıya geliyor.

Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanacak karşılaşma saat 13:00'te başlayacak. Karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Karşılaşma ASpor'dan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Siyah beyazlılarda kart cezalısı Caner'in yanı sıra Karius, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Ruiz, Adem Ljajic Erzincan'a götürülmezken N'Koudou ve Douglas ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayacak.

MUHTEMEL 11'LER

24 Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Tugay Kırcalı, Hüseyin Erol, Yusuf Orhan, Enes Subaşı, Erdi Kasapoğlu, Abdurrahman Canlı, Kerem Aktürkoğlu, Halil Yılmaz, Ali Öztürk, Burak Aydın.

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Vida, Pedro Rebocho, Oğuzhan Özyakup, Erdem Seçgin, Tyler Boyd, Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Umut Nayir.

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