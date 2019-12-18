24 Erzincan-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

1 Euroleague: Hakemler hata yaptı Euroleague yönetimi, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçının son pozisyonunda hakemlerin temsilcimiz aleyhine hata yaptığını açıkladı. Ancak hakem hatası olduğu için maçın tekrar söz konusu değil.

2 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

3 Fenerbahçe ile Malatyaspor'un Guilherme pazarlığı Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malatyasporlu Guilherme için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ifade ediliyor.

4 Jailson derbide sahada olacak Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde stoperde Jailson'a görev verecek.

5 Gökhan Çıra'dan Terim'e: Sen mafya mısın Fatih Terim, Tuzlaspor maçı öncesi Gökhan Çıra'nın kim olduğunu sorduğunu ifade ederek, "Ameliyat olup 1 haftada iyileşmiş, merak ettim" dedi.

6 Gökhan Çıra ile Muslera'nın fotoğrafı Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atladığı kupa maçının en çok konuşulan ismi Gökhan Çıra'nın, Muslera ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

7 Uygur Türkleri konusunda ABD'den Mesut Özil'e destek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uygur Türkleri konusunda açıklamalarda bulunan Mesut Özil'i desteklediğini belirtti.

8 Falcao aylar sonra gol attı Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası'ndaki ilk maçına çıkan Falcao, Tuzlaspor filelerini havalandırmayı başardı.

9 Galatasaray 45 dakikada turu aldı Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi.