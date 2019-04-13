24. Langkawi Bisiklet Turu sona erdi

Başkent Kuala Lumpur'dan başlayan ve 22 takımdan 130'un üzerinde sporcunun katıldığı turun sekizinci ve son gününde, Langkawi adasındaki 103,8 kilometrelik Dataran Lang-Kuah etabı geçildi.
Toplamda bin 30 kilometre 600 metrelik 8 etap sonunda ev sahibi ülke takımı Sapura'dan Avustralyalı Benjamin Dyball, genel klasman lideri olarak turu kazandı.
Turun 4. ayağı olan Shah Alam-Genting Highlands etabında zorlu tırmanış yarışını kazanarak genel klasman liderliğini alan Dyball, organizasyon sonuna kadar sarı mayoyu kaptırmadı.
Son etabın galibi Benfatto
Turun son etabını, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından İtalyan sporcu Marco Benfatto ilk sırada bitirdi.
Avustralya temsilcisi St. George Kıta Bisiklet Takımı'nın Avustralyalı sporcusu Blake Quick'in ikinci olduğu etabı, Androni Giocattoli-Sidermec'ten İtalyan Matteo Pelucchi üçüncü tamamladı.