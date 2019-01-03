İtalyanlar Galatasaray'ın Miranda'yı istediğini yazdı

İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Inter ile yol ayrımına gelen Miranda'nın Galatasaray'ın radarında olduğunu yazdı.

Haberde sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Brezilyalı stoperin ülkesine dönmesinin sözkonusu olduğu belirtilirken, sarı kırmızılılar'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in yakın ilişki içerisinde bulunduğu yıldız futbolcuyu ikna etmek için uğraş verdiği kaydedildi.

SEZONU AVRUPA'DA TAMAMLAMAK İSTİYOR

Flamengo'nun istediği 34 yaşındaki savunmacının sezonu Avrupa'da tamamlamayı düşündüğü ifade edilirken, Paris Saint Germain'in de bu futbolcunun talipleri arasında olduğu vurgulandı. Miranda bu sezon Serie A'da sadece 7 maçta forma şansı bulabildi.