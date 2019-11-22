24Erzincanspor, Beşiktaş'a karşı sürpriz arıyor

İlk maçını 5 Aralık'ta siyah-beyazlı ekibe karşı deplasmanda oynayacak 24Erzincanspor, bu müsabakadan avantajlı skorla dönerek 18 Aralık'ta sahasındaki rövanş karşılaşmasıyla Beşiktaş'ı kupadan elemenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Mustafa Sarıgül, yaptığı açıklamada, "4 büyük" takımdan biri olan Beşiktaş'ı Erzincan'da konuk edecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

İLK KEZ BEŞİKTAŞ GELECEK

Beşiktaş gibi büyük bir kulüple eşleştikleri için mutluluk duyduklarını belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce Galatasaray, Erzincan'a gelmişti. Beşiktaş ilk kez Erzincan'a gelecek. Bu Erzincan için çok önemli. İlk maçımızı Vodafone Park'ta oynayacağız. Önceliğimiz lig ama Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynamak da var. Vodafone Park'ta yapacağımız maçta hem ekranları karşısında bulunanlara hem de tribünlerdeki seyircilere güzel bir müsabaka seyrettirerek oradan mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz."

Sportif direktör Ümit Öztekin ise iyi bir takım olduklarını aktardı. Beşiktaş ile oynayacakları maçlarda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını anlatan Öztekin, "Tabii ki işimiz çok zor ama takımımız iyi durumda. Yönetim olarak, şehir olarak ve taraftarımızla birlikte başarıya kilitlendik. Herkes arkamızda. İnşallah bu hep böyle devam eder." diye konuştu.