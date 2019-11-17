27-0 kazanan takımın hocası gönderildi

İtalya'nın Invictasauro kulübü başkanı Paolo Brogelli, Marina Calcio karşısında 27-0 kazandıkları maçın ardından U18 takımı teknik direktörünün görevine son verdi.

"İÇTEN İÇE ÇOK PİŞMAN OLDUM"

Konunun ayyuka çıkmasının ardından medyaya konuşan Brogelli, "U18 takımımızın Marina Calcio'yu 27-0 yendiğini duyunca çok üzüldüm, hayal kırıklığına uğradım ve içten içe çok pişman oldum." dedi.

"TÜM RAKİPLERİMİZE SAYGILI OLACAĞIZ"

Brogelli, "Genç futbol takımları, böyle skorlar için yok. Bu olayın amacına aykırı. Rakiplerinize her zaman saygılı olmanız gerekiyor. Bir daha böyle bir skor olmayacağına dair sizlere garanti veriyorum. Bu kulüp, gelecekte tüm rakiplerine karşı saygılı olacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.