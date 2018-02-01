28 Rus sporcunun cezası kaldırıldı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), doping gerekçesiyle spordan ömür boyu men edilen 28 Rus sporcunun itirazını kabul etti.

DOSYALAR İNCELENDİ

CAS’tan yapılan açıklamada, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları’nda doping yaptıkları gerekçesiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından ömür boyu ceza alan 42 Rus sporcudan 39’unun dosyasının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, dopingli madde kullandıklarına ilişkin yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle 28 Rus sporcunun cezasının kaldırıldığı ve Soçi’de aldıkları derecelerin yeniden geçerli sayıldığı belirtildi.

CEZALAR KALDIRILDI

Spordan ömür boyu men edilen 11 Rus sporcunun ise doping yaptığının tespit edilmesine rağmen cezalarının fazla bulunduğu ifade edildi. Söz konusu sporcular, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’na katılamayacak ve organizasyonun ardından cezaları sona erecek.

Açıklamada, dosyaları incelenmeye devam eden Rus biatloncular Olga Zaytseva, Olga Vilukhina ve Yana Romanova hakkındaki kararın ise 9 Şubat’ta başlayacak 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nın ardından verileceği bildirildi.

CEZALARI KALDIRILANLAR

Cezası kaldırılan ve 2018 PyeongChang’ın ardından yarışabilecek Rus sporcular şöyle:

Dmitry Trunenkov, Aleksei Negodailo, Olga Stulneva, Liudmila Udobkina, Aleksander Tretiakov, Sergei Chudinov, Elena Nikitina, Olga Potylitsyna, Maria Orlova, Alexander Legkov, Evgeniy Belov, Maxim Vylegzhanin, Alexey Petukhov, Nikita Kryukov, Alexander Bessmertnykh, Evgenia Shapovalova, Natalia Matveeva, Olga Fatkulina, Alexander Rumyantsev, Ivan Skobrev, Artem Kuznetcov, Tatyana Ivanova, Albert Demchenko, Ekaterina Lebedeva, Ekaterina Pashkevich, Tatiana Burina, Anna Shchukina, Ekaterina Smolentseva