28 yaşındaki sumo güreşçisi koronavirüsten öldü

Koronavirüs salgını genç, yaşlı dinlemiyor...
Japonya Sumo Birliği'nden yapılan açıklamada, başkent Tokyo'daki bir hastanede tedavi gören 28 yaşındaki Kiyotaka Suetake'nin, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
2007'den bu yana profesyonel spor hayatını sürdüren Kiyotaka Suetake'ye, nisan ayında koronavirüs teşhisi konmuştu.
Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihine ertelenmişti.