3-0'dan 3-3 yapan Salzburg'u Salah yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İngiliz devi Liverpool Anfield Road'da Avusturya ekiplerinden Salzburg'u ağırladı.

Mücadeleye taraftarının da büyük baskısı ile rüya gibi başlangıç yapan ev sahibi Liverpool oldu. Henüz 9. dakikada Sadio Mane skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Klopp'un öğrencilerinin durmaya niyeti yoktu. 25'te iki kenar beklerinin iş birliği sonrasında Andrew Robertson skoru 2-0'a getirmeyi başardı. Golün asisti Alexander-Arnold'dan geldi. Mücadelede dakikalar 36'yı gösterdiğinde Mohammed Salah da skora katkı yapmayı başardı ve skorboard'da 3-0'ı yapan isim oldu.

Bu golün ardından rahat bir görüntü sergileyen Liverpool, bu rahatlığının cezasını kalesinde gol olarak gördü. Salzburg Hwang Hee-Chan takımı adına maçta ilk golü atmayı başaran isim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını sonlandıran düdük gelince Liverpool soyunma odasına moralli giden taraf oldu. Devre arasından dönüşte bambaşka bir Salzburg sahadaydı. Liverpool ise şaşkına dönmüş bir şekilde rakibinin ataklarını sadece korku filmindeymiş gibi izliyordu. İlk önce 56. dakikada Minamino skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi ilk haftasında tarih yazan Haland 56. dakikada oyuna girdi ve 60'ta golünü kaydetmeyi başardı.

Skor 3-3'e geldikten sonra Anfield Road tamamen sessizliğe büründü. Haland'ın golünün bir de ayrı bir anlamı vardı. Alf-Inge Haaland, Anfield'ta gol attıktan tam 7950 gün sonra, oğlu Erling Haaland Liverpool filelerini havalandırdı.

Bu rüzgarın ardından silkelenen Liverpool, bu kez rakip kalede gol aramaya çalışan taraf oldu. Salah bu kez yine sahneye çıktı ve 69. dakikada efsane geri dönüşe izin vermeyerek takımını 4-3'lük üstünlüğe taşıyan isim oldu.

Mücadelede başka gol olmayınca Liverpool sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

VAN DİJK ÇALIM YEDİ

65 maçtır çalım yemeyen Van Dijk, bu sezon başında Gabriel Jesus’a engel olamamış ve bu seriyi kaybetmişti.

Hollandalı stoper, bu başarısını Şampiyonlar Ligi'nde yitirdi. Tecrübeli defans oyuncusu, Salzburg karşılaşmasında Hwang Hee-Chan'e engel olamadı.

İşte o an:



