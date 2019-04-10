3 büyük kulübün mali durumu

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2018 - 28 Şubat 2019 dönem faaliyet raporları açıklandı.

Üç büyüklerin son 9 aylık bilançosunda tek kar yapan takım Galatasaray olurken, en fazla zarara uğrayan kulüp Beşiktaş oldu.

FENERBAHÇE 104 MİLYON TL ZARARDA

Fener Ol kampanyasından sonra gözler Fenerbahçe'ye çevrilirken, sarı lacivertli kulübün son 9 aylık net dönem zararı 104.144.089 TL olarak açıklandı. Sarı-lacivertliler Mayıs 2018'e ait önceki dönem 278.293.219 TL zarar elde ederken, bu rakam 104 milyona geriledi.

TEK KAR ELDE EDEN TAKIM GALATASARAY

Galatasaray ise yine son 9 aylık dönemden önceki 5 aylık süreci de yine karla kapattı. Sarı kırmızılı kulübün son 9 ayda 81.003.412 kar elde ettiği duyuruldu.

EN FAZLA ZARAR EDEN BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kulübü üç büyükler arasında son 9 aylık dönemde en fazla zarar eden kulüp oldu. Siyah beyazlılar tarafından KAP'a yapılan açıklamada son aylık dönem faaliyet raporlarına göre 206.359.830 TL zarar elde edildiği duyuruldu.