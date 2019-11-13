3 büyükler altyapıdan oyuncu çıkaramıyor

Ülkemiz futbolunda hemen herkesin ağzında bir altyapı lafı dolanıyor.

Yıllardır altyapıya önem verilmesi gerektiği konuşulmasına rağmen Trabzonspor, Altınordu ve birkaç takım dışında başarılı örnek yok. Özellikle 3 büyükler, son yıllarda altyapılardan A takımlarına oyuncu çıkarma konusunda zorlanıyor.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ TRABZONSPOR

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin verilerine göre; 2019 yılında 5 Büyük Lig (İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa) ve Süper Lig'de yer alan 116 takımın kendi yetiştirdiği isimlere verdiği sürelerde Trabzonspor, 17,7'lik oranıyla 22. sırada yer aldı ve ligimizin bu alandaki lider ekibi oldu.

Listede Gençlerbirliği 25'inci (17,1), Antalyaspor (9,8) ise 48. basamakta yer buldu.

FENERBAHÇE HİÇ SÜRE VERMEDİ

Altyapı konusunda 3 büyükler tam anlamıyla sınıfta kaldı.

Beşiktaş, altyapıdan yetişen oyuncuları oynatmada yüzde 3,6'lık oranıyla 73. olurken, birçok maçta neredeyse yerli oyuncuyla bile sahaya çıkmayan Galatasaray, altyapıdan yetişen isimlere yüzde 0,1'lik oranda şans vererek 93. basamakta kaldı.

Bu alandaki en kötü takım ise sarı-lacivertliker oldu. Fenerbahçe, bu sezon altyapıdan yetişen oyunculara hiç süre vermedi.