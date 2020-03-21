3 büyükler çalışmalarına evde devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı toplantının ardından Süper Lig maçlarının ertelendiğini açıklamıştı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında kulüplerin birçoğu futbolcularına yurt dışı ve şehir dışına çıkma yasağı koyarken, evden çıkmamaları yönünde de talimat verdi.

Süper Lig'in 3 büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncuları ise çalışmalarına bireysel antrenörler eşliğinde ve evlerinde devam edecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 GÜNLÜK ÖZEL PROGRAM

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle izin verilen Beşiktaş'ta İtalyan kondisyoner Stefano Marrone, oyunculara 5 günlük özel program hazırladıklarını belirtti. İzin süresinin uzatılması halinde ise yeni bir çalışma programı hazırlanacak.

Futbolcularının formlarını korumalarını isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, "UEFA ve TFF’nin mutlaka bir planı vardır. Yaşam devam ediyor. Bu nedenle futbolcularım sağlıkları kadar performanslarını da korumalılar" dedi.

GALATASARAY'DA EVDEN ÇIKMAK DİSİPLİN SUÇU

Oyuncularının zaruri ihtiyaçları dışında evden çıkmalarını yasaklayan Galatasaray, çıkanları ise disiplin suçu işlemiş sayacak.

31 Mart'a kadar antrenmanları iptal eden sarı-kırmızılılarda, her futbolcuya beslenme ve bireysel çalışma programları planlanıp verildi. Ayrıca Galatasaray takımının yer aldığı whatsapp grubundan fizyoterapist ve takım kondisyonerleri futbolculara uygulamaları gereken antrenman, çalışma metotlarını da video olarak gönderecek.

FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMALAR VİDEO SİSTEMİ İLE SÜRECEK

Pazartesi gününden itibaren Fenerbahçe kulübü tarafından kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak futbolcular video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle gözetiminde antrenmanlarını sürdürecek.

Konuyla ilgili konuşan kaptan Emre Belözoğlu, "Toplantı sonucunda Zeki hocamızın belirlemiş olduğu 1 haftalık evde çalışma programı var. Pazartesi gününden itibaren evde kullanacağımız malzemelerle birlikte antrenmanlara başlayacağız. Video sistemi eşliğinde takip edilecek. Bireysel programları tamamladıktan sonra, ona göre programımızı güncelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.