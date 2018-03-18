3 büyükler Çanakkale Deniz Zaferi'ni unutmadı

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, 18 Mart 195'de gerçekleşen Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılını, resmi Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşım ile andı.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş resmi Twitter hesabından, "Çanakkale'de destan yazan, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla, minnetle anıyoruz." mesajı yayımlandı.

GALATASARAY

Galatasaray resmi Twitter hesabından, "Bir ulusun kuruluş kıvılcımını yakan ve bu uğurda hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan tüm aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz!" mesajı yayımlandı.

TRABZONSPOR

Trabzonspor resmi Twitter hesabından, "Ecdâdımızın heybeti ma'rûf-u cihândır! Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!" mesajı yayımlandı.