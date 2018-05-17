3 büyükler Emre Akbaba'nın peşinde

Bu sezon Alanyaspor forması ile 33 maça çıkan Emre Akbaba, gösterdiği performansla 3 büyüklerin dikkatini çekti.

14 gol 7 asistle oynayan yetenekli futbolcu için teklif yapan son takım Fenerbahçe oldu.

2.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Fenerbahçe yönetiminin Alanyaspor'a önce 2 milyon euro (10.4 milyon TL), önerdiği, bunun geri çevrilmesi üzerine ise teklifi 2.5 milyon euroya (13 milyon TL) yükselttiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Alanya'nın vereceği yanıtı bekliyor.

FATİH AKSOY ARTI 2 MİLYON EURO

Beşiktaş ise Akbaba için kısa süre önce temaslarda bulunmuş ve takas (Fatih Aksoy) + 2 milyon euro önermişti.

TERCİHİ GALATASARAY

Galatasaray'ın teklifi ise henüz bilinmiyor. Ancak sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu gizlemeyen Emre'nin tercihi gönül verdiği takımla top koşturmak.