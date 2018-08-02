3 büyükler gençlere yöneldi

Bu sezon maddi anlamda büyük sıkıntı çeken 3 büyükler, transfer döneminde genç isimlere yöneldi.

Bu konuda ilk hamleyi yapan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takımın Berke Özer ve Barış Alıcı transferlerinin ardından Beşiktaş ve Galatasaray da birçok genç futbolcuyu kadrosuna kattı.

GALATASARAY 6 FUTBOLCU ALDI

UEFA'dan Avrupa'dan men cezası almaktan son anda kurtulan ve maddi anlamda 4 yıllık bir anlaşma yapan Galatasaray, son günlerde genç futbolcular transfer etti.

Galatasaray'ın transfer ettiği 6 fubolcu:

Ercan Şirin (2000)

Mirza Cihan (2000)

Malik Karaahmet (2000)

Emircan Seçgin (2002)

Murat Şenel (2003)

Ata Öztürk (2003)

FENERBAHÇE'DE DE BENZER TABLO

Fenerbahçe'de de benzer bir tablo yaşanıyor. Başkan Ali Koç'un gelişinin ardından kadroda gençleşmeye giden sarı-lacivertliler, Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı, NAC Nijmegen'den de Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etti.

Ayrıca altyapıdan Yiğithan'ı da A Takım seviyesine çıkaran Fenerbahçe'nin bu sezon tek yabancı transferi Andre Ayew oldu. Ganalı futbolcuya da bonservis ücreti ödememek için kiralama yöntemine başvuruldu.

BEŞİKTAŞ'TA İLK ÖNCELİK FUTBOLCU SATMAK

Beşiktaş'ın transferlerini bizzat kendisi yöneten Fikret Orman ise sürekli eldeki oyuncuları satarak gelir elde etmeyi planladığını vurguluyor.

Bu doğrultuda hareket eden siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun aksine Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın gibi genç isimleri kadrosuna katarak futbolculara ödenen yıllık ücretlerde küçülmeye gitti.