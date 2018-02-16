3 büyükler Kenan Karaman'ın peşinde

Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan 3 büyükler şimdiden transfer listesini oluşturdu. Hannover 96'da oynayan gurbetçi futbolcu Kenan da 3 büyüklerin listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Yeni sezonda yaş ortalamasını düşürerek kadrosunu revize etmek isteyen siyah-beyazlılar, Negredo, Atiba ve Quaresma gibi yaşı ilerleyen isimleri satıp, yerlerine gelecek vadeden isimleri transfer etmeyi planlıyor. Sezon boyunca Avrupa'daki gurbetçi oyuncuları takip eden Beşiktaş, Kenan için girişimlerini hızlandırdı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE İSTİYOR

Mukavelesi bu sezon bitecek olan 23 yaşındaki Kenan'la Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgileniyor. Fatih Terim ve Aykut Kocaman'ın da yakın takibinde olan Kenan ise kararını sezon sonunda verecek.

FENERBAHÇE TARAFTARI

Öte yandan Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.

Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig’i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;

"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe’yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga’da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye’de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."